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19:22 (мск), источник: ТАСС

Times: в США начались международные учения, имитирующие бои с военными РФ в Европе

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Совместные учения США, Великобритании и Австралии «Проект “Конвергенция” (Project Convergence), имитирующие боевые действия против российских войск на территории Европы, начались в пустыне Мохаве в США. Об этом в пятницу написала британская газета The Times.

Источник: Reuters

Как указывает издание, около 450 британских военнослужащих, в том числе из элитного подразделения Rangers, отправились в штат Калифорния для участия в 14-дневных учениях на военной базе «Форт-Ирвин» для отработки боевых действий в условиях «открытого ландшафта» пустыни, который «напоминает украинские степи». Вместе с ними в тренировочных мероприятиях принимают участие военные из США и Австралии.

Тренировочные мероприятия, по утверждению газеты, «имитируют [боевые действия] в условиях пребывания на территории Европы российских войск».

В рамках учений отрабатывается применение «скоплений разведывательных дронов», специально приспособленных для перемещения в условиях пустыни автономных багги M-Raza, а также британских систем запуска управляемых ракет семейства GMLRS, которыми производится отработка целей по наводкам, полученным в результате задействования американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Сценарий тренировочных мероприятий симулирует как «сухопутные боевые действия в Европе», так и «конфликт на острове в Тихом океане».

Американский тренировочный центр занимает площадь около 1,6 тыс. квадратных километров, на его территории возведены реалистичные макеты поселений и других объектов инфраструктуры, в которых «проживают» специально набранные «русскоязычные люди». Коммуникация между ними происходит лично и в Интернете — специально созданных для учений социальных сетях «Твоттер» и «Фейкбук» — с использованием которых гражданские лица, по одному из сценариев, организуют массовые волнения из-за плохого обращения с ними американских солдат, которые затем должны подавить выступления.

По словам одного из участников тренировочных мероприятий, конфликт на Украине обнажил «определенные изменения» в практике ведения боевых действий, включая широкое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и теперь западным армиям «следует быстро адаптироваться к новым реалиям». Среди «экспериментальных практик», отрабатываемых на учениях, издание также указывает использование 3D-печати для производства запчастей иностранных вооруженных сил в полевых условиях, а также применение технологий цифровой обработки больших массивов разведданных, собранных БПЛА, для принятия командных решений.

В 2023 году аналогичные тренировочные мероприятия пройдут уже в Европе, отмечает газета. Германия или Польша могут стать местом проведения учений под названием Warfighter, которые «отражают смещение фокуса [США и Великобритании] на европейский театр боевых действий», заключает издание.

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