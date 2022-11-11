Песков: Россия не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав

«Нет, [в Кремле] не сожалеют», — подчеркнул он, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, не жалеют ли в Кремле о проведении торжественной церемонии принятия в состав РФ четырех новых регионов, включая Херсонскую область.
Песков не стал комментировать решение военных отвести российские войска в Херсонской области на левый берег Днепра, переадресовав все вопросы по этому поводу в Министерство обороны РФ.
«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь за какими-то расширяющими комментариями прошу обращаться в министерство обороны», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Он напомнил, что отвод войск предложил командующий группировкой в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин, решение было министра обороны Сергея Шойгу.
«Я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме», — повторил Песков. Он добавил, что решение «касается хода специальной военной операции», поэтому не может его комментировать.
Песков не стал комментировать слова экспертов о ситуации вокруг Херсона, заявил, что «СВО продолжается».
Российские власти не фиксируют готовности украинских властей к переговорам, поэтому продолжают специальную военную операцию, заявил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам, но на его условиях — в том числе с требованием смены руководства в России. О желании дипломатического завершения операции РФ без подробностей заявил и американский лидер Джо Байден.
«Конфликт на Украине <…> можно завершить после достижения ее [специальной военной операции] целей или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно», — сказал представитель Кремля, отметив при этом непримиримую позицию Киева. «Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается», — добавил Песков.