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13:10 (мск), источник: ТАСС

Песков: Россия не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не жалеет о принятии Херсонской области в состав страны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Нет, [в Кремле] не сожалеют», — подчеркнул он, отвечая в пятницу на вопрос журналистов, не жалеют ли в Кремле о проведении торжественной церемонии принятия в состав РФ четырех новых регионов, включая Херсонскую область.

Херсонская область закреплена законодательно как субъект Российской Федерации, это не подлежит изменению, заявил Песков.

Песков не стал комментировать решение военных отвести российские войска в Херсонской области на левый берег Днепра, переадресовав все вопросы по этому поводу в Министерство обороны РФ.

«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь за какими-то расширяющими комментариями прошу обращаться в министерство обороны», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Он напомнил, что отвод войск предложил командующий группировкой в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин, решение было министра обороны Сергея Шойгу.

«Я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме», — повторил Песков. Он добавил, что решение «касается хода специальной военной операции», поэтому не может его комментировать.

Песков не стал комментировать слова экспертов о ситуации вокруг Херсона, заявил, что «СВО продолжается».

Конфликт на Украине

Российские власти не фиксируют готовности украинских властей к переговорам, поэтому продолжают специальную военную операцию, заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам, но на его условиях — в том числе с требованием смены руководства в России. О желании дипломатического завершения операции РФ без подробностей заявил и американский лидер Джо Байден.

«Конфликт на Украине <…> можно завершить после достижения ее [специальной военной операции] целей или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно», — сказал представитель Кремля, отметив при этом непримиримую позицию Киева. «Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается», — добавил Песков.

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