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13:25 (мск), источник: ТАСС

Неготовность Киева к переговорам и «нервные окончания в экономике». Темы брифинга Пескова

График президента Владимира Путина, развитие торговых связей, уверенность в правильности принятия Херсонщины в состав РФ, а также перспективы завершения специальной военной операции и неготовность Киева к переговорам стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

У президента запланирован международный телефонный разговор в первой половине дня.

Также запланировано много непубличных встреч и внутренних совещаний. В открытом режиме пройдет встреча с недавно избранным президентом РАН Геннадием Красниковым.

Участие Путина в саммитах АТЭС и G20 даже в онлайн-форматах «не планируется».

«Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в Российской Федерации».

В вопросах графика на будущей неделе Песков призвал «не забегать вперед, он достаточно насыщенный».

О возможной встрече с прибывающим в Москву президентом Кубы: «Мы проинформируем вас, определенные контакты с нашими кубинскими друзьями готовятся».

О послании президента и прямой линии

«Сейчас никакие варианты не исключаем, пока окончательное решение не принято».

«По посланию [Федеральному собранию] робота начата давно, и она ведется уже давно». «Это работа, которая, конечно, растянута во времени».

О передислокации с правого берега Днепра

«Мне нечего добавить по этой теме: за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны».

На вопрос, обсуждалась ли передислокация в Кремле, Песков ответил: «Это касается хода специальной военной операции, я не могу комментировать».

По вопросу об оценках удара по престижу президента после такого шага, он отметил, что есть «много разных экспертов»: «Не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается». «Нет», это не унизительно для президента, подчеркнул он.

«Нет, не сожалеют» о проведении церемонии принятия Херсонской области в состав России.

В статусе правобережной Херсонщины не нужно никаких юридических новаций: «это субъект РФ, законодательно этот субъект определен закреплен, здесь не может быть никаких изменений».

О переговорах с Киевом

«Конфликт на Украине <…> можно завершить после достижения ее [СВО] целей — или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно». Но в силу позиции Киева мирные переговоры невозможны.

РФ не фиксирует изменения позиции Киева. «Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается».

Об обмене заключенными с США

«Имеются существующие каналы, они должны быть дискретными, только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия подрывает эффективность этих каналов». Серьезность России «хорошо известна в Вашингтоне».

О торговле после решения США не считать РФ рыночной экономикой

На решение Вашингтона «можно смотреть только в одном ключе» — как на «оказание давления на Российскую Федерацию», после того как первые санкции не смогли разрушить российскую экономику.

Это «один из шагов в продолжение деструктивной линии, которая никоим образом не способствует стабилизации на мировых рынках».

Решение США принципиально ничего не изменит: «есть внешние торговые партнеры, которые продолжают проявлять заинтересованность», а «есть те, кто проявляет растущую заинтересованность».

Создающийся после ухода Запада вакуум в торговле «имеет тенденцию к заполнению» — тем более, что происходит перестройка мировой экономики, формируются «новые нервные окончания в экономике».

О «зерновой сделке»

«Такие решения не анонсируются, и мы не будем это делать. Действительно, переговоры, контакты продолжаются, необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН».

Об обстановке в Луганске

«Это прекрасный, красивый город, там активные работы ведутся» по благоустройству и налаживанию жизни. Пескова поразило, насколько хорошо функционируют все его системы.

«Я заехал в республиканскую больницу и, собственно, я был поражен: укомплектованное оборудованием, медикаментами учреждение». «Там делают сложнейшие операции — не эпизодически, а десятки в день».

«Поразили и ребята, которые работают там в области информации, органах госвласти, СМИ. Поразил их профессионализм, позитивный настрой, готовность к вызовам и вместе с тем пытливость».

Ближе к передовой проблем много, а потому предстоит огромная работа и гражданских, и военных, заключил Песков.

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