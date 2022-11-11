Неготовность Киева к переговорам и «нервные окончания в экономике». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
У президента запланирован международный телефонный разговор в первой половине дня.
Также запланировано много непубличных встреч и внутренних совещаний. В открытом режиме пройдет встреча с недавно избранным президентом РАН Геннадием Красниковым.
Участие Путина в саммитах АТЭС и G20 даже в онлайн-форматах «не планируется».
«Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в Российской Федерации».
В вопросах графика на будущей неделе Песков призвал «не забегать вперед, он достаточно насыщенный».
О возможной встрече с прибывающим в Москву президентом Кубы: «Мы проинформируем вас, определенные контакты с нашими кубинскими друзьями готовятся».
О послании президента и прямой линии
«Сейчас никакие варианты не исключаем, пока окончательное решение не принято».
«По посланию [Федеральному собранию] робота начата давно, и она ведется уже давно». «Это работа, которая, конечно, растянута во времени».
О передислокации с правого берега Днепра
«Мне нечего добавить по этой теме: за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны».
На вопрос, обсуждалась ли передислокация в Кремле, Песков ответил: «Это касается хода специальной военной операции, я не могу комментировать».
По вопросу об оценках удара по престижу президента после такого шага, он отметил, что есть «много разных экспертов»: «Не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается». «Нет», это не унизительно для президента, подчеркнул он.
«Нет, не сожалеют» о проведении церемонии принятия Херсонской области в состав России.
В статусе правобережной Херсонщины не нужно никаких юридических новаций: «это субъект РФ, законодательно этот субъект определен закреплен, здесь не может быть никаких изменений».
«Конфликт на Украине <…> можно завершить после достижения ее [СВО] целей — или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно». Но в силу позиции Киева мирные переговоры невозможны.
РФ не фиксирует изменения позиции Киева. «Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается».
Об обмене заключенными с США
«Имеются существующие каналы, они должны быть дискретными, только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия подрывает эффективность этих каналов». Серьезность России «хорошо известна в Вашингтоне».
О торговле после решения США не считать РФ рыночной экономикой
На решение Вашингтона «можно смотреть только в одном ключе» — как на «оказание давления на Российскую Федерацию», после того как первые санкции не смогли разрушить российскую экономику.
Это «один из шагов в продолжение деструктивной линии, которая никоим образом не способствует стабилизации на мировых рынках».
Решение США принципиально ничего не изменит: «есть внешние торговые партнеры, которые продолжают проявлять заинтересованность», а «есть те, кто проявляет растущую заинтересованность».
Создающийся после ухода Запада вакуум в торговле «имеет тенденцию к заполнению» — тем более, что происходит перестройка мировой экономики, формируются «новые нервные окончания в экономике».
«Такие решения не анонсируются, и мы не будем это делать. Действительно, переговоры, контакты продолжаются, необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН».
«Это прекрасный, красивый город, там активные работы ведутся» по благоустройству и налаживанию жизни. Пескова поразило, насколько хорошо функционируют все его системы.
«Я заехал в республиканскую больницу и, собственно, я был поражен: укомплектованное оборудованием, медикаментами учреждение». «Там делают сложнейшие операции — не эпизодически, а десятки в день».
«Поразили и ребята, которые работают там в области информации, органах госвласти, СМИ. Поразил их профессионализм, позитивный настрой, готовность к вызовам и вместе с тем пытливость».
Ближе к передовой проблем много, а потому предстоит огромная работа и гражданских, и военных, заключил Песков.