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14:52 (мск), источник: ТАСС

Медведев заверил, что «все вернется домой», в Россию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не впадать в паникерство, не давать «повода для радости врагу» и заверил, что «все вернется домой», в Россию.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», — написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Как считает Медведев, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет». «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — посоветовал он.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители — более 115 тыс. человек — уже эвакуировались с правого берега.

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