Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает уголовное наказание

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок <…> лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается лишением свободы на срок до одного года», — сообщается в тексте документа.
Документ также предлагает наказывать за повторное нарушение с использованием СМИ или интернета вплоть до лишения своды на срок до двух лет. Также подсудимых смогут приговорить к исправительным или принудительным работами на срок до двух лет, либо арестовать на срок до четырех месяцев.
«Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные среди несовершеннолетних, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет», — сообщается в тексте документа.
Кроме того, сегодня депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах. Как указывается в отзыве депутата на законопроект, сейчас документ предлагает запрет информации с пропагандой нетрадиционных отношений только на легальных сервисах контента, что создает преимущество для нелегального сектора. Поэтому парламентарий предложила блокировать пиратские сервисы за контент с пропагандой ЛГБТ.