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19:52 (мск), источник: © РИА Новости

Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает уголовное наказание

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, ужесточающее наказание за повторные нарушения.

Источник: © РИА Новости

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок <…> лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается лишением свободы на срок до одного года», — сообщается в тексте документа.

Кроме того, злоумышленника могут приговорить к исправительным или принудительным работам на срок до одного года, либо к аресту на срок до трех месяцев.

Документ также предлагает наказывать за повторное нарушение с использованием СМИ или интернета вплоть до лишения своды на срок до двух лет. Также подсудимых смогут приговорить к исправительным или принудительным работами на срок до двух лет, либо арестовать на срок до четырех месяцев.

Помимо этого, документ устанавливает наказание за повторную ЛГБТ-пропаганду среди детей.

«Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные среди несовершеннолетних, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет», — сообщается в тексте документа.

Кроме того, сегодня депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах. Как указывается в отзыве депутата на законопроект, сейчас документ предлагает запрет информации с пропагандой нетрадиционных отношений только на легальных сервисах контента, что создает преимущество для нелегального сектора. Поэтому парламентарий предложила блокировать пиратские сервисы за контент с пропагандой ЛГБТ.

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