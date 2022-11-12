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Спецоперация на Украине
00:42 (мск), источник: Life.ru

Шольц заявил о важности переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволял отговаривать его от переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом он сказал на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Источник: Reuters

Канцлер выразил уверенность в том, что все хотят, чтобы «мир стал возможен». Шольц подчеркнул, что это является предметом всех переговоров, которые шли с президентом России.

«И я не позволил никаким критикам отговорить меня от продолжительных телефонных разговоров с российским президентом через определённые промежутки времени», — сказал канцлер ФРГ.

Он признался, что считает важным разговор, который у него состоялся с Путиным незадолго до начала российской военной спецоперации, 15 февраля. В ходе той встречи речь среди прочего шла об Украине.

Ранее, напомним, Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне. Канцлер подчеркнул важность взаимодействия, даже когда участники не питают иллюзий относительно его итога.

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