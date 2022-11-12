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Спецоперация на Украине
12:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Постпред США при НАТО: условия переговоров с Россией должен определить Зеленский

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что в США надеются, что в будущем между Россией и Украиной начнутся переговоры. Однако США хотят, чтобы прерогатива выбора их условий была у президента Украины Владимиром Зеленским.

Источник: AP 2022

«Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент только что сказал, что эту войну нужно закончить с каким-то соглашением, но мы хотим, чтобы это было прерогативой президента Зеленского: он будет тем, кто установит условия для переговоров, в том числе соблюдение границ и принятие ответственности за свои действия», — сказала Джулианна Смит в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По ее мнению, при желании «Москва могла бы закончить конфликт завтра».

Смит добавила, что не считает причиной военной операции России расширение НАТО. Она также сообщила, что США и НАТО поддерживают ежедневную связь с военным командованием Украины. «Мы разделяем военную стратегию, но в итоге они сами должны определять, что делать, с учетом задач на поле боя», — отметила она.

Вчера, 11 ноября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина по-прежнему готова к переговорам с Россией, однако это должна быть «другая Россия». По информации Politico, Зеленский изменил позицию по переговорам с Россией под давлением США. В Пентагоне это отрицали. Президент США Джо Байден заявлял, что, по его мнению, конфликт не будет урегулирован, пока Россия не выведет войска с территории Украины.

Олеся Павленко

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