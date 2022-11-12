Постпред США при НАТО: условия переговоров с Россией должен определить Зеленский

«Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент только что сказал, что эту войну нужно закончить с каким-то соглашением, но мы хотим, чтобы это было прерогативой президента Зеленского: он будет тем, кто установит условия для переговоров, в том числе соблюдение границ и принятие ответственности за свои действия», — сказала Джулианна Смит в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Смит добавила, что не считает причиной военной операции России расширение НАТО. Она также сообщила, что США и НАТО поддерживают ежедневную связь с военным командованием Украины. «Мы разделяем военную стратегию, но в итоге они сами должны определять, что делать, с учетом задач на поле боя», — отметила она.
Вчера, 11 ноября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина по-прежнему готова к переговорам с Россией, однако это должна быть «другая Россия». По информации Politico, Зеленский изменил позицию по переговорам с Россией под давлением США. В Пентагоне это отрицали. Президент США Джо Байден заявлял, что, по его мнению, конфликт не будет урегулирован, пока Россия не выведет войска с территории Украины.