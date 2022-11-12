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13:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган обвинил Запад и США в нападении на Россию

Западные страны и США нападают на Россию почти без ограничений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует ТАСС.

Источник: Reuters

«Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — сказал президент Турции.

По его словам, Турция пытается выяснить, как может урегулировать ситуацию на Украине. Анкара считает, что лучший путь разрешения конфликта — диалог, подчеркнул Эрдоган.

2 ноября Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он не уточнил тему разговора, но отметил, что накануне у него были телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

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