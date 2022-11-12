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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия снова обвинила Украину в минировании своей границы

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что украинские военные снова заминировали инфраструктуру рядом с украинско-белорусской границей. Утверждается, что очередной инцидент зафиксирован 9 ноября.

Спецоперация на Украине

«Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе», — сказано в сообщении погранкомитета.

Ведомство также опубликовало видео, на котором видны люди в военной форме. Качество записи не позволяет определить их принадлежность к определенной армии. На опубликованной записи люди в военной форме ходят рядом с деревьями и копают землю.

Вчера, 11 ноября, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина возвела 3 км забора на границе с Белоруссией.

4 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 29 октября украинский БТР-80, а также группа вооруженных военных были замечены во время движения на границу с Белоруссией. В тот же день пограничники сообщили о перехвате на территории Белоруссии квадрокоптера, летевшего со стороны Украины. В понгранкомитете также утверждали, что к 10 октября Украина взорвала почти все мосты на приграничной территории, а также заминировала все дороги на границе.

Олеся Павленко

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