Белоруссия снова обвинила Украину в минировании своей границы

«Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе», — сказано в сообщении погранкомитета.
Ведомство также опубликовало видео, на котором видны люди в военной форме. Качество записи не позволяет определить их принадлежность к определенной армии. На опубликованной записи люди в военной форме ходят рядом с деревьями и копают землю.
Вчера, 11 ноября, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина возвела 3 км забора на границе с Белоруссией.
4 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 29 октября украинский БТР-80, а также группа вооруженных военных были замечены во время движения на границу с Белоруссией. В тот же день пограничники сообщили о перехвате на территории Белоруссии квадрокоптера, летевшего со стороны Украины. В понгранкомитете также утверждали, что к 10 октября Украина взорвала почти все мосты на приграничной территории, а также заминировала все дороги на границе.