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15:25 (мск), источник: RT на русском

Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности рассмотреть возможность личной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в случае поступления таких предложений.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Вы спрашиваете о господине Лаврове — он не просил о встрече. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учётом всех аспектов и реалий текущей ситуации», — цитирует украинского министра The Phnom Penh Post.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой. В интервью CNN он сообщил о готовности говорить с Россией, «но с другой Россией, с той, которая готова к миру».

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