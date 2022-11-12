Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым

«Вы спрашиваете о господине Лаврове — он не просил о встрече. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учётом всех аспектов и реалий текущей ситуации», — цитирует украинского министра The Phnom Penh Post.
30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.
Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой. В интервью CNN он сообщил о готовности говорить с Россией, «но с другой Россией, с той, которая готова к миру».