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15:39 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что Россия пока не использовала на Украине весь свой арсенал

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия пока не использовала в ходе спецоперации на Украине весь свой боевой арсенал, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — написал он в субботу в своем Telegram-канале.

Россия в ходе спецоперации на Украине старается максимально сохранять жизни мирных граждан, а также своих военных, заявил замглавы Совета безопасности РФ. «Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними», — отметил он.

Равноправный миропорядок

По словам Медведева, Россия формирует будущий равноправный миропорядок, в одиночку сражается с Западом, защищает своих граждан и возвращает свои исконные территории.

«[Хочу] напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится», — написал Медведев.

Также зампред СБ РФ подчеркнул, что «именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не [Соединенные] Штаты с Британией или темным Киевом», «и этот новый равноправный миропорядок будет выстроен».

Кроме того, продолжил Медведев, «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром». «Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — отметил замглавы СБ РФ.

Единство народа, подъем духа и труд — необходимые составляющие для победы России, считает замглавы Совета безопасности.

«Теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране победу», — сказал он.

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