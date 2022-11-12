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20:06 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России: продление зерновой сделки еще обсуждается

Зерновую сделку, отдельное соглашение по которой было подписано 22 июля этого года Россией, Секретариатом ООН и Турцией, могут не продлить после 18 ноября (дня окончания ее срока действия). Как пояснил замглавы МИД России Сергей Вершинин, вопрос о продлении сделки пока не решен.

Источник: Reuters

По словам дипломата, у России вызывают вопросы «назначение грузов», проходящих через гуманитарный коридор, а также происшествия на Крымском мосту и в Севастополе. «Мы не можем из пакета (факторов реализации сделки.— “Ъ”) вынуть только один, а с остальным ничего не делать, это очень важно… мы должны, конечно, учитывать все то, что происходило и происходит, как она работает», — рассказал Вершинин журналистам по итогам встречи с представителями ООН в Женеве (цитата по ТАСС).

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке — спустя пять дней после выхода из соглашения. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 7 ноября отметил, что в ближайшее время ООН снимет ограничения на вывоз российского продовольствия и удобрений из России (вероятно, до 18 ноября). Устранение экспортных ограничений является одним из основных требований России в рамках зернового соглашения.

Андрей Сапожников

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