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21:41 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Херсонской области опровергли сообщение о переносе столицы

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 ноя — РИА Новости. Решение о переносе столицы Херсонской области не принималось, говорится в официальном пресс-релизе администрации региона.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в субботу пресс-секретарь заместителя председателя регионального правительства Александр Фомин сообщил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ.

«Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — пояснили местные власти.

В администрации отметили, что «на момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений».

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — говорится в пресс-релизе.

Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение занять оборону на левом берегу Днепра для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск с правого берега реки. Два дня спустя Минобороны заявило, что на левый берег вывели более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц вооружений и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.

Кроме того, с середины октября власти организовали вывоз на левый берег Днепра мирных жителей, которым грозила опасность из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. К 9 ноября из района боевых действий эвакуировали 115 тысяч человек.

С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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