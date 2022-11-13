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04:02 (мск), источник: Коммерсантъ

WP: разведка США считает, что ОАЭ вмешиваются в американскую политику

ОАЭ, по мнению разведки США, долгие годы пытались манипулировать американской политикой, сообщили источники The Washington Post (WP). Утверждается, что Абу-Даби использовала законные и незаконные способы для того, чтобы направить внешнюю политику США в пользу ОАЭ. Посольство в Вашингтоне заявило, что «гордится влиянием ОАЭ и хорошей репутацией в США».

Источник: AFP 2022

Абу-Даби якобы использовал уязвимости политической системы США. Среди них указаны спонсирование предвыборных кампаний и лоббистской деятельности. По данным разведки, ОАЭ с 2016 года направили на лоббистскую деятельность больше $154 млн. Кроме этого сотни миллионов долларов потрачены на пожертвования американским университетам и исследовательским центрам. Как пишет WP, многие из них публиковали доклады с благоприятными для ОАЭ выводами.

Действия ОАЭ касались нескольких американских администраций. Некоторые способы воздействия были обычной практикой для законодательства США, другие «больше напоминали шпионаж». Как отмечает WP, необычно то, что американские власти подготовили отчет о деятельности дружественной страны.

Посольство ОАЭ в США, как следует из комментария, не подтвердило и не опровергло данные разведки о попытках манипулировать американской политикой. «Это (влияние ОАЭ и хорошая репутация страны в США. — “Ъ”) было заработано с трудом и заслуженно. Это результат десятилетий тесного сотрудничества ОАЭ и США и эффективной дипломатии», — сказал посол Юсеф Аль-Отайба WP.

Леонид Уварчев

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