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07:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Президент Владимир Путин внес поправку к принятому в первом чтении законопроекту о возможности лишения приобретенного гражданства, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ. Предлагается лишать гражданства за фейки об армии, ее дискредитацию, участие в нежелательных организациях, призывы к нарушению территориальной целостности (207.3, 280.3, 284.1, 280.1 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

Президент также предлагает, чтобы ФСБ устанавливала факты угрожающих действий для безопасности государства, которые могут привести к лишению гражданства. «Гражданство РФ прекращается… если гражданин РФ, приобретший гражданство РФ… совершил действия, создающие угрозу безопасности РФ… независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности РФ, и даты выявления факта совершения таких действий», — говорится в поправке.

Госдума приняла законопроект в первом чтении в начале апреля. В исходном документе предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю, подделку документов. Решения о прекращении гражданства подлежат обязательному согласованию с президентом РФ.

Кроме этого, законопроект сокращает число требований более чем к 20 категориям претендентов на приобретение российского гражданства. Документом также расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства.

Леонид Уварчев

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