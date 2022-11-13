Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Президент также предлагает, чтобы ФСБ устанавливала факты угрожающих действий для безопасности государства, которые могут привести к лишению гражданства. «Гражданство РФ прекращается… если гражданин РФ, приобретший гражданство РФ… совершил действия, создающие угрозу безопасности РФ… независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности РФ, и даты выявления факта совершения таких действий», — говорится в поправке.
Госдума приняла законопроект в первом чтении в начале апреля. В исходном документе предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю, подделку документов. Решения о прекращении гражданства подлежат обязательному согласованию с президентом РФ.
Кроме этого, законопроект сокращает число требований более чем к 20 категориям претендентов на приобретение российского гражданства. Документом также расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства.