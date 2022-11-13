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07:46 (мск), источник: ТАСС

Захарова сообщила о старте Восточноазиатского саммита в Пномпене без Байдена

ТАСС, 13 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье сообщила, что Восточноазиатский саммит (ВАС) в Пномпене начался без президента США Джо Байдена.

Источник: Reuters

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — написала Захарова в своем Telegram-канале 13 ноября. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Байден, выступая 12 ноября перед началом саммита с лидерами стран АСЕАН в Пномпене, перепутал название страны — председателя объединения, назвав Камбоджу Колумбией.

Восточноазиатский саммит — платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат учредили в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе пятого Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.

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