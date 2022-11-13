Захарова сообщила о старте Восточноазиатского саммита в Пномпене без Байдена

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — написала Захарова в своем Telegram-канале 13 ноября. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что Байден, выступая 12 ноября перед началом саммита с лидерами стран АСЕАН в Пномпене, перепутал название страны — председателя объединения, назвав Камбоджу Колумбией.
Восточноазиатский саммит — платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат учредили в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе пятого Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.