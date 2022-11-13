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09:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Шольц признался в регулярных обращениях к Меркель за советом

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что продолжает регулярно советоваться со своей предшественницей на посту Ангелой Меркель, несмотря на то, что они состоят в разных партиях. Об этом сообщает Die Welt.

Источник: Reuters

Издание напомнило, что Шольц — член Социал-демократической партии, а Меркель — Христианско-демократического союза.

«Во-первых, мы давно друг друга знаем и всегда хорошо сотрудничали, хотя и находимся в разных партиях», — сказал действующий канцлер ФРГ.

По словам Шольца, он советуется не только с Меркель, но и со многими другими людьми, которые находятся «вдали от правительственных партий». Политик отметил, что «не чувствует себя одиноким».

Ранее Шольц оценил политику Меркель по отношению к России. «Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — поделился своим мнением канцлер.

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