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10:14 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что НАТО претендует на то, чтобы играть в АТР ведущую роль

ПНОМПЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс перестал заявлять о своей оборонительной сущности и теперь претендует на то, чтобы играть ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).

Источник: РИА "Новости"

«НАТО уже не говорит о том, что это сугубо оборонительный альянс. Оборонительным он был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза — непонятно, от кого они оборонялись, — они эту линию обороны передвигали вплотную к нашим границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы», — отметил министр.

«То есть они, по сути дела, претендуют на то, что они будут играть здесь ведущую роль и так называемую линию обороны уже сдвигают к Южно-Китайскому морю», — добавил Лавров.

Глава российской дипломатии обратил внимание на тенденцию к милитаризации региона путем сопряжения усилий здешних союзников США — Австралии, Новой Зеландии, Японии, с расширением присутствия НАТО.

По его словам, на саммите ВАС российская сторона откровенно изложила свои оценки, схожие с российскими подходы были озвучены и Пекином.

«Но, к сожалению, едва ли это настроит США и их союзников на учет интересов большинства стран, которые здесь расположены, — продолжил Лавров. — Но будем продолжать нашу позицию доносить. В рамках АСЕАН она встречает понимание, хотя в АСЕАН тоже нет единого мнения, как дальше действовать в сфере безопасности в этом регионе. Так что если ставилась задача посеять сомнения в рядах АСЕАН и попытаться подорвать их монолитность, то, в общем-то, американцы достигают своих целей».

Глава МИД РФ отметил позицию большинства стран АСЕАН, которые, по его словам, нацелены на отстаивание собственных интересов и неподчинение действий АСЕАН интересам внерегиональных игроков. «Позицию России, позицию Китая, которые выступают за сохранение центральной роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко», — резюмировал Лавров.

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