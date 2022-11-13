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Спецоперация на Украине
13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине построят модульный реактор при содействии США

Власти США и Украины договорились о строительстве малого модульного реактора. Проект будет реализован на украинской территории частными американскими компаниями.

Источник: AP 2022

Договоренности были достигнуты 12 ноября на 27-й климатической конференции ООН. Официально о намерениях объявили спецпосланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Подробности проекта раскрыла в Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в РФ) посол Украины в США Оксана Маркарова.

Партнеры—участники пилотного проекта — международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, «Энергоатом», СНБО Украины и Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

К реализации проекта привлечены частные компании: Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Power, Samsung C&T, Starfire Energy.

Малые модульные реакторы — это современные ядерные реакторы, производящие менее 300 МВт (эл.) на энергоблок, то есть примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов.

Малые модульные реакторы можно монтировать в труднодоступных местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.

Дарья Эрозбек

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