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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

Байден сообщил, что США будут продолжать соперничать с Китаем

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут соперничать с Китаем, однако не планируется допустить конфликта. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Источник: Reuters

Американский глава принял участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), по итогам которого было сделано заявление касательно экономических отношений Вашингтона и Пекина.

По словам Байдена, США продолжат «энергично конкурировать» с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в Китае. При этом будут сохранены открытые линии связи и даны гарантии, что конкуренция не обернется конфликтом, обратил внимание 46-й президент США.

Также Байден подтвердил важность поддержания стабильности на другой стороне Тайваньского пролива.

Ранее Байден заявил, что итоги выборов в США усилили его переговорную позицию с председателем КНР Си Цзиньпином.

Александр Сергеев

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