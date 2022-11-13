Российский Минюст сделает публичными персональные данные иноагентов

Минюст предписал публиковать следующие данные о физлицах, попавших в единый реестр иноагентов:
При внесении в реестр юридических лиц будут указываться их полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН, СНИЛС, а также дата и основание для включения в реестр.
Отдельно инициатива Минюста затрагивает попавшие в иноагентский реестр общественные объединения и иностранные организации без образования юрлица и иные объединения. Минюст опубликует их полные наименования, адреса нахождения, информационные ресурсы, фамилии, имена и отчества участников, а также даты и основания для включения в реестр.
В нем планируется публиковать их данные паспортов и адреса. При этом реестр не будет публичным.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ вступит в силу с 1 декабря. Согласно закону, статус иноагента могут получить человек или организация, которые находятся под «иностранным влиянием» или получают прямую поддержку из-за рубежа. Также вместо действующих четырех реестров иностранных агентов будет введен единый. Одновременно с этим появится реестр аффилированных с иноагентами лиц.
Формулировки принятого летом 2022 года закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вызвали негативные отзывы правозащитников и удивление представителей сразу трех фракций. RTVI проследил, как развивалось противостояние между парламентариями при обсуждении законопроекта, и к чему оно привело.