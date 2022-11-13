Ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
15:58 (мск), источник: RTVi

Российский Минюст сделает публичными персональные данные иноагентов

Минюст России опубликовал проекты документов о порядке ведения реестров иностранных агентов и связанных с ними граждан. Согласно инициативе ведомства, в едином реестре иноагентов, который начнет функционировать 1 декабря, будут публиковаться персональные данные добавленных в него физлиц, юрлиц, а также общественных и иных объединений. Соответствующее распоряжение 10 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

Минюст предписал публиковать следующие данные о физлицах, попавших в единый реестр иноагентов:

  • ФИО
  • дата рождения
  • ИНН
  • СНИЛС
  • основания для включения в реестр с конкретными нормами закона
  • даты принятия решений о включении в реестр и об исключении из него

При внесении в реестр юридических лиц будут указываться их полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН, СНИЛС, а также дата и основание для включения в реестр.

Отдельно инициатива Минюста затрагивает попавшие в иноагентский реестр общественные объединения и иностранные организации без образования юрлица и иные объединения. Минюст опубликует их полные наименования, адреса нахождения, информационные ресурсы, фамилии, имена и отчества участников, а также даты и основания для включения в реестр.

В то же время министерство намерено запустить реестр участников организаций, признанных в России террористическими или экстремистскими.

В нем планируется публиковать их данные паспортов и адреса. При этом реестр не будет публичным.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ вступит в силу с 1 декабря. Согласно закону, статус иноагента могут получить человек или организация, которые находятся под «иностранным влиянием» или получают прямую поддержку из-за рубежа. Также вместо действующих четырех реестров иностранных агентов будет введен единый. Одновременно с этим появится реестр аффилированных с иноагентами лиц.

Формулировки принятого летом 2022 года закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вызвали негативные отзывы правозащитников и удивление представителей сразу трех фракций. RTVI проследил, как развивалось противостояние между парламентариями при обсуждении законопроекта, и к чему оно привело.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон