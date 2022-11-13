Ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
16:22 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — сказал Песков.

Теперь демобилизованных студентов направят домой, они продолжат обучение, отметил он.

В России с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек, прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.

Следите за развитием темы Частичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Украине назвали условие для немедленной победы России
В Европе призвали договориться с Россией о 'разделе' Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артсистем М777
Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Майорск
Власти Новой Каховки не исключили консервации ГЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирзакон