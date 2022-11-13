Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР

Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России.
«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — сказал Песков.
Теперь демобилизованных студентов направят домой, они продолжат обучение, отметил он.
В России с 21 сентября проходила частичная мобилизация, в рамках которой в армию призвали более 300 тысяч человек, прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента предоставляется отсрочка.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.