Украина проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции

В Израиле переживают и негодуют по поводу состоявшегося в пятницу голосования Четвертого комитета Генеральной ассамблеи ООН (по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации). Комитет большинством голосов одобрил предложение Палестины о направлении в Международный суд ООН в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года».
Теперь соответствующая резолюция должна быть вынесена на голосование Генеральной ассамблеи ООН. В случае ее одобрения, в чем мало кто сомневается, Международный суд сможет вынести решение на тему, каковы правовые последствия израильской оккупации для всех государств и ООН в целом.
То есть в перспективе может зайти речь о санкциях в отношении Израиля или отдельных израильских политиков, хотя решения суда необязательны к исполнению.
Кроме того, Четвертый комитет одобрил еще пять резолюций, которые израильтяне считают направленными против них. Они касаются помощи палестинским беженцам и их прав, а также критикуют израильскую оккупацию Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и Голанских высот.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид решительно осудил итоги голосования. «Этот шаг не изменит реальности на местах, ничего не принесет палестинскому народу и может привести к эскалации», — сказал он в субботу вечером.
Премьер призвал все страны, поддержавшие резолюцию в отношении Международного суда, пересмотреть свою позицию и выступить против во время будущего голосования в Генеральной ассамблее.
За передачу израильского вопроса в Международный суд проголосовали 98 стран, но израильтян больше всего удивило, что среди них оказалась Украина. «Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН, отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной», — написал в соцсетях посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский. Одновременно полемика разразилась в русскоязычном сегменте израильского интернета.
Дело в том, что это было уже второе за последние две недели голосование Украины за резолюции, бьющие по интересам Израиля. Так, в конце октября Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН в рамках повторяющейся из года в год процедуры одобрил резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке». Считается, что документ носит антиизраильский характер, так как Израиль — единственное государство Ближнего Востока, обладающее ядерным оружием, хотя и не признает этот факт официально.
Украина, как и многие другие страны, не меняет своей позиции по вопросу безъядерного статуса Ближнего Востока годами и проголосовала как обычно.
Но в Израиле ожидали, что украинцы изменят позицию. Ну или как минимум не будут голосовать солидарно с Россией. Тем более что сам Израиль поддерживал Украину на всех голосованиях в ООН после 24 февраля.
Напомним, что за последние месяцы Киев неоднократно обращался к израильскому руководству с просьбой о поставках вооружений, в первую очередь систем ПВО и связи. Однако в итоге получил только гуманитарную помощь, бронежилеты и каски.
Тем не менее те люди в Израиле и на Украине, которые выступают за развитие израильско-украинского сотрудничества, были обескуражены позицией Киева. «Я думаю, что такое голосование Украины в ООН — страшная ошибка, которая перечеркнет месяцы и годы сотрудничества, поддержки и переговоров. Она может разрушить усилия всех тех, кто так усердно работал над расширением помощи Украине в Израиле», — написал в открытом письме на имя украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы главный раввин Украины Моше Реувен Асман.
Со своей стороны, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук попытался переложить ответственность за произошедшее на израильтян. «Такое голосование повторяется из года в год на протяжении 20 лет. Украина не меняла свою позицию, выступая за нераспространение ядерного оружия на Ближнем Востоке. Однако мы вполне могли бы ее изменить и воздержаться. Для этого надо было, чтобы к нам обратились с соответствующей просьбой», — сказал он в интервью израильскому русскоязычному сайту «Детали». По словам господина Корнийчука, израильские дипломаты ни с какими просьбами к украинским коллегам не обращались.
В октябре израильские официальные лица никак не отреагировали на голосование Украины в ООН. Тем более что оно действительно было дежурным. Ситуация с Международным судом иная, что и демонстрирует резкое заявление Яира Лапида относительно ситуации в целом и комментарий Михаэля Бродского по действиям Украины в частности.
Впрочем, Израиль продолжает оказывать гуманитарную помощь Киеву. Не прерываются контакты и на самом высоком уровне. Неслучайно президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил лидера «Ликуда» Биньямина Нетаньяху с победой на выборах, выразив надежду, что после формирования нового правительства Израиля «уровень украино-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности», стоящим перед двумя странами.