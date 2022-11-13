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Спецоперация на Украине
22:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В МИД РФ назвали назначение репараций в пользу Украины кражей российских активов

14 ноября в Генассамблее ООН рассмотрят резолюцию, посредством которой Россия может быть привлечена к ответственности за боевые действия на Украине.

Источник: Reuters

В частности, данная процедура предполагает назначение России репараций в пользу Украины, что постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский считает легитимизацией присвоения замороженных российских активов.

«Ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины. И “фиговым листком” для этого как раз и должно стать решение Генассамблеи», — написал господин Полянский в своем Telegram-канале.

По его мнению, западные страны должны возместить ущерб развивающимся странам за «колониальную политику, рабство и грабеж» — данное предложение дипломат связал с последствиями назначения репарационных выплат России.

Тема возмещения Россией ущерба, нанесенного Украине в ходе боевых действий, за счет замороженных на западе российских активов обсуждается международным сообществом с начала конфликта. В октябре министры иностранных дел Польши и Германии заявили, что после завершения боевых действий на Украине Россия обязана будет выплатить украинской стороне репарации.

Андрей Сапожников

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