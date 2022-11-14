США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России

«Это лишь часть наших масштабных усилий по уменьшению военных возможностей России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», — подчеркнула министр.
По ее словам, под санкции попадут 14 физических лиц и 28 организаций, в том числе «финансовые посредники». При этом Йеллен не уточнила, в каких именно странах базируются эти лица.
После начала российской спецоперации на Украине США усилили ранее введенные санкции против Москвы с целью, как говорили в американском Министерстве торговли, лишить российский ОПК, самолетостроение и судостроение важных технологических элементов. В соответствии с ограничениями экспортный регулятор США будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейомо в апреле говорил, что США вместе с союзниками нацелятся в санкционной политике на лишение России «критически важных ресурсов, в которых она нуждается», в таких отраслях, как электроника и аэрокосмическая промышленность.
В конце сентября американские санкции в этой сфере были расширены, Вашингтон добавил в санкционный список еще 57 российских организаций, среди которых Императорский Тульский оружейный завод, Курчатовский институт, Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», предприятие «Авиаагрегат» и другие.
При этом занимавший в марте пост вице-премьера, курирующего в правительстве ОПК и космос, Юрий Борисов подчеркивал, что в прошлом году гособоронзаказ выполнили более чем на 98% и в России сохраняются все возможности для сохранения аналогичных показателей в будущем. Борисов добавил вместе с тем, что «было сложно предсказать» до ввода российских войск на Украину весь масштаб и глубину санкций. «Но мы прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, в том числе оборонного комплекса, проводили стресс-тесты», — утверждал он.