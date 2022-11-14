Евросоюз не готов пока обсуждать новые антироссийские санкции

«Не сегодня… Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», — сказал Жозеп Боррель журналистам во время прибытия на встречу глав МИД ЕС (цитата по «РИА Новости»).
Боррель также сообщил, что в течение двух недель будет запущена миссия по подготовке украинских военных. «Сегодня и завтра мы проведем встречи министров иностранных дел и обороны, которые будут сосредоточены на оказании помощи Украине. ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных», — сказал он.
В октябре ЕС принял последний, восьмой, пакет санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. В него вошел запрет на транспортировку российской нефти третьим странам, если ее цена выше установленного потолка, также были введены новые торговые ограничения. Некоторые страны призывали принять девятый пакет санкций.