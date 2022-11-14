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11:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Евросоюз не готов пока обсуждать новые антироссийские санкции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не готов пока обсуждать новые санкции против России. Он добавил, что ЕС изучит уровень участия Белоруссии в военной операции России на Украине в контакте с белорусской оппозицией. Боррель также сообщил, что ЕС запускает миссию по тренировке украинских военных в рекордные сроки.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Не сегодня… Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились», — сказал Жозеп Боррель журналистам во время прибытия на встречу глав МИД ЕС (цитата по «РИА Новости»).

Боррель также сообщил, что в течение двух недель будет запущена миссия по подготовке украинских военных. «Сегодня и завтра мы проведем встречи министров иностранных дел и обороны, которые будут сосредоточены на оказании помощи Украине. ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных», — сказал он.

Новости с фронта подтверждают, что стратегия ЕС по оказанию обширной военной помощи Украине является правильной.

Жозеп Боррель
глава внешнеполитической службы ЕС (цитата по ТАСС)

В октябре ЕС принял последний, восьмой, пакет санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. В него вошел запрет на транспортировку российской нефти третьим странам, если ее цена выше установленного потолка, также были введены новые торговые ограничения. Некоторые страны призывали принять девятый пакет санкций.

Олеся Павленко

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