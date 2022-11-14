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13:07 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ опубликовали фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Агентство сообщило, что так их наказали за сотрудничество с российскими властями. Снимки сделали в воскресенье, 13 ноября.

«Местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне», — гласит подпись к одному из снимков.

В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки российских войск на правом берегу.

Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

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