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12:08 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным

ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Парижу следует сохранять контакт с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Да, нужно продолжать разговаривать», — сказал глава французского государства в интервью радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, стоит ли продолжать вести диалог с президентами Ирана и России.

По его словам, роль Франции — пытаться максимально эффективно использовать дипломатические средства для решения проблем.

«Дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать в том числе и с теми людьми, с которыми мы не согласны», — добавил политик.

Ранее в Кремле заявили, что российский президент сократил контакты с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции Москвы.

Лидеры России и Франции регулярно созванивались после начала военной операции на Украине. Летом издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских телефонных переговоров, записанных журналистами, которые находились в тот момент рядом с Макроном. Впоследствии Путин заявил, что в одностороннем порядке подвергать огласке конфиденциальные разговоры — неприлично.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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