12:08 (мск), источник: © РИА Новости
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным
ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Парижу следует сохранять контакт с Владимиром Путиным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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«Да, нужно продолжать разговаривать», — сказал глава французского государства в интервью радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, стоит ли продолжать вести диалог с президентами Ирана и России.
По его словам, роль Франции — пытаться максимально эффективно использовать дипломатические средства для решения проблем.
«Дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать в том числе и с теми людьми, с которыми мы не согласны», — добавил политик.
Ранее в Кремле заявили, что российский президент сократил контакты с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции Москвы.
Лидеры России и Франции регулярно созванивались после начала военной операции на Украине. Летом издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских телефонных переговоров, записанных журналистами, которые находились в тот момент рядом с Макроном. Впоследствии Путин заявил, что в одностороннем порядке подвергать огласке конфиденциальные разговоры — неприлично.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».