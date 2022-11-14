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12:25 (мск), источник: © РИА Новости

МИД опроверг сообщения о госпитализации Лаврова

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации главы ведомства на Бали, видео с обращением министра выложила в Telegram официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Глава российской дипломатии посоветовал западным журналистам быть честнее.

Он напомнил, что представители прессы также «уже лет десять» распускают слухи о здоровье президента Владимира Путина. По словам министра, все это — политическая игра.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15—16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представили Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

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