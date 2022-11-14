МИД опроверг сообщения о госпитализации Лаврова

Глава российской дипломатии посоветовал западным журналистам быть честнее.
Он напомнил, что представители прессы также «уже лет десять» распускают слухи о здоровье президента Владимира Путина. По словам министра, все это — политическая игра.
«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15—16 ноября. Лавров возглавит на нем российскую делегацию. На мероприятии представили Москвы планируют выступить с конкретными инициативами по поставкам продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.