Канадец нашел на пляже золотую монету 600-летней давностиЭтот шиллинг отчеканили за полвека до того, как европейцы узнали о Новом свете
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский приехал в Херсон

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон.

Спецоперация на Украине

«Корреспонденты “Украинской правды” подтвердили приезд главы государства в Херсон», — сообщает издание.

Также о визите Зеленского в Херсон информирует агентство Рейтер.

В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.

В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Все произойдет быстро'. В Пентагоне придумали, как 'разгромить Москву'
ЕС готовится к войне с Россией
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
МИД: Россия не приемлет предварительных условий по Украине
Мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно
Макрон заявил о необходимости диалога с Путиным
Песков: Путин хочет встретиться с мобилизованными
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта