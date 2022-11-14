13:23 (мск), источник: © РИА Новости
Зеленский приехал в Херсон
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Западные и украинские издания сообщили, что Владимир Зеленский приехал в Херсон.
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«Корреспонденты “Украинской правды” подтвердили приезд главы государства в Херсон», — сообщает издание.
Также о визите Зеленского в Херсон информирует агентство Рейтер.
В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации заявил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00 и планах ограничить въезд и выезд из города.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.