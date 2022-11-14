13:26 (мск), источник: Известия
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать приезд президента РФ Владимира Зеленского в Херсон.
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«Мы оставляем это без комментариев. Это территория Российской Федерации», — сказал он журналистам 14 ноября, отвечая на вопрос об отношении Кремля к визиту украинского лидера.
О том, что Зеленский посетил Херсон, ранее в этот день сообщили СМИ, опубликовав видео и фотографии президента в окружении людей в военной форме и чиновников. Сообщалось, что находясь в городе украинский лидер заявил о готовности к миру. Также он поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку.
По данным Reuters, за несколько минут до прибытия Зеленского люди в центре Херсона слышали обстрелы поблизости. После того, как президент закончил говорить, над городом пронеслось еще несколько взрывов артиллерийского огня, отметило агентство.
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