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13:26 (мск), источник: Известия

В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать приезд президента РФ Владимира Зеленского в Херсон.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

«Мы оставляем это без комментариев. Это территория Российской Федерации», — сказал он журналистам 14 ноября, отвечая на вопрос об отношении Кремля к визиту украинского лидера.

О том, что Зеленский посетил Херсон, ранее в этот день сообщили СМИ, опубликовав видео и фотографии президента в окружении людей в военной форме и чиновников. Сообщалось, что находясь в городе украинский лидер заявил о готовности к миру. Также он поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку.

По данным Reuters, за несколько минут до прибытия Зеленского люди в центре Херсона слышали обстрелы поблизости. После того, как президент закончил говорить, над городом пронеслось еще несколько взрывов артиллерийского огня, отметило агентство.

Новость дополняется.

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