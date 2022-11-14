Путин: внимание к вопросам поддержки участников СВО должно быть первостепенным

Глава государства в понедельник по видеосвязи провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. «Я с коллегами когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, поддержки наших военнослужащих и членов их семей, [военнослужащих], которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции», — обратился Путин к Томенко.
Глава государства потребовал от губернатора также «обратить на это (поддержку военных и членов их семей — прим. ТАСС) особое внимание». «Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — уверен Путин.