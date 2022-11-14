Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии

Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время… гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных Силах Российской Федерации…», — сообщается в указе.
Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в прощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.