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17:06 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения службы в армии — теперь эту возможность получили иностранцы.

Источник: © РИА Новости

Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время… гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных Силах Российской Федерации…», — сообщается в указе.

Ранее глава государства подписал указ, позволяющий иностранцам, заключившим контракты на военную службу, получать российское гражданство в прощенном порядке. Также это право получат их супруги, родители и дети.

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