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Спецоперация на Украине
19:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции о репарациях Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию, согласно которой Россия может быть привлечена к ответственности за боевые действия на Украине, «юридически ничтожной». Резолюция, в частности, предполагает назначение России репараций в пользу Украины.

Источник: РИА "Новости"

«(Проект резолюции.— “Ъ”) Не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожным и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права. При этом соавторы не могут не осознавать, что принятие подобной резолюции повлечет последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).

По данным AP, соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Документ, находящийся в распоряжении агентства, рекомендует 193 государствам-членам ассамблеи вести совместно с Украиной «международный реестр» с претензиями и информацией об ущербе, потерях или вреде украинцам и правительству, причиненных Россией.

Резолюции Генеральной ассамблеи ООН, куда направлен проект, не являются юридически обязывающими в отличие от резолюций Совета Безопасности. Заседание Генассамблеи с рассмотрением проекта о репарациях началось сегодня, 14 ноября, в 18:00 мск.

Эрдни Кагалтынов

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