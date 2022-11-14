Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции о репарациях Украине

«(Проект резолюции.— “Ъ”) Не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожным и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права. При этом соавторы не могут не осознавать, что принятие подобной резолюции повлечет последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).
По данным AP, соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Документ, находящийся в распоряжении агентства, рекомендует 193 государствам-членам ассамблеи вести совместно с Украиной «международный реестр» с претензиями и информацией об ущербе, потерях или вреде украинцам и правительству, причиненных Россией.
Резолюции Генеральной ассамблеи ООН, куда направлен проект, не являются юридически обязывающими в отличие от резолюций Совета Безопасности. Заседание Генассамблеи с рассмотрением проекта о репарациях началось сегодня, 14 ноября, в 18:00 мск.