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23:04 (мск), источник: Известия

МАГАТЭ направит миссии на четыре украинских АЭС

МАГАТЭ направит миссии на Ровенскую, Хмельницкую, Южно-украинскую атомные электростанции (АЭС), а также в район Чернобыльской АЭС.

Источник: AP 2022

Ранее 14 ноября в МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси отметил также, что организация по договоренности с украинским правительством помогает Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.

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