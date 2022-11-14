23:04 (мск), источник: Известия
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинских АЭС
МАГАТЭ направит миссии на Ровенскую, Хмельницкую, Южно-украинскую атомные электростанции (АЭС), а также в район Чернобыльской АЭС.
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Ранее 14 ноября в МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси отметил также, что организация по договоренности с украинским правительством помогает Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.