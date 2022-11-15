Британия объявила о строительстве пяти новых противолодочных фрегатов за $4,9 млрд

Как отмечается в коммюнике, для этих целей правительство выделит британской оборонной компании BAE Systems контракт на сумму £4,2 млрд ($4,9 млрд). Фрегаты должны быть готовы к середине 2030-х годов, после чего они «будут использованы по всему миру для обеспечения безопасности Великобритании и ее союзников».
При этом на Даунинг-стрит указывают в этой связи на действия России на Украине и вне ее, утверждая, что «такие противники, как РФ, постоянно пытаются воспользоваться любой уязвимостью» Великобритании и ее союзников в сфере морской безопасности.
В коммюнике приводятся высказывания Сунака, сделанные на саммите Группы двадцати на Бали. Он указал на то, что поведению России «нет места в международном сообществе», и действия Москвы якобы создают риск для международного сообщества. Именно поэтому, уверен британский премьер, руководство России услышит со стороны G20 «хор глобального несогласия с ее действиями».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.