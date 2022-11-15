Politico: Госдеп готовит почву для будущих мирных переговоров России и Украины

«Госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — заявил собеседник издания.
Отмечается, что власти США намерены вести консультации по вопросу переговоров совместно и в тесной координации с Киевом.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.
В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.
Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева.