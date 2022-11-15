Исследование: как скорость потока воды влияет на потомство рыб Из-за него меняется не только внешность мальков
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
02:51 (мск), источник: RT на русском

Politico: Госдеп готовит почву для будущих мирных переговоров России и Украины

Госдеп США тайно готовит почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей американской администрации.

Источник: Reuters

«Госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что власти США намерены вести консультации по вопросу переговоров совместно и в тесной координации с Киевом.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут вести переговоры по ситуации на Украине без участия Киева.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия обсудила с Монголией возможность наращивания экспорта...
«Вне правового поля»: как США подталкивают страны G7 к введению потолка...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия