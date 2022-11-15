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07:08 (мск), источник: ТАСС

Рогов: в Запорожской области отбита крупная атака штурмовой группы ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку прорыва в Запорожской области в начале прошлой недели, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Была попытка прорыва штурмовой группы в начале прошлой недели. У них было три роты танков Т-72, которые были переданы Польшей, и Т-64. Кто сидел в танках, мы не знаем: поляки или военные ВСУ. Также [было] 20 БМП-1, БТР YPR-765. Наши обнаружили их с помощью беспилотников и отработали ВКС, РСЗО. Подтвержденные потери: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников. Там были боевики батальона “Азов” (запрещен в РФ — прим. ТАСС), только они сейчас официально считаются 98-м батальоном теробороны из Днепропетровска», — сказал он.

Рогов уточнил, что было уничтожено более сотни боевиков, остальные отступили. По его словам, в составе группы были боевики «Азова». «Это было по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь», — добавил он.

«Это максимальный успех на прошлой неделе на запорожском направлении», — подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией».

Рогов отметил еще несколько успехов союзных сил на запорожской линии соприкосновения. «По противостоянию у нас есть определенные успехи, и они развиваются. За три дня на запорожской линии боевого соприкосновения было сбито три [вертолета] Ми-8 ВСУ, которые были переданы из Афганистана и Польши, украинские вертолеты уже закончились, которые были. Были в субботу уничтожены три гаубицы М777, причем накрыли поляков, американцев и британцев — уничтожены порядка 30 боевиков», — пояснил он.

Ранее Рогов сообщил ТАСС, что ситуация стабильно напряженная, но абсолютно контролируемая, «принципиальных изменений на линии соприкосновения нет». По его мнению, запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Бердянску станет для ВСУ приоритетом после отведения войск РФ с правобережья Днепра. Он заявил, что ВСУ могут перебросить с херсонского на запорожское направление подразделения численностью до 40 тыс. человек, это займет одну-две недели, после чего возможно обострение обстановки на линии боевого соприкосновения.

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