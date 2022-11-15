Китай против исключения России из G20

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите “двадцатки”, представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках “двадцатки” и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — сказал Ван И (цитата по ТАСС).
После начала военной операции мировые лидеры не раз высказывались за исключение России из G20. Весной президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо призывали исключить Россию из группы. Такую же инициативу предлагал президент Украины Владимир Зеленский. 14 ноября в Верховную раду внесли проект обращения к странам G20 с просьбой об исключении России. В Минфине США говорили, что изменение состава группы пока невозможно из-за отсутствия согласия по этому вопросу внутри G20.
Владимир Зеленский предлагал включить в G20 Украину вместо России. Польша также выдвигала себя в качестве возможной замены России в группе.
Саммит G20 проходит 15 и 16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит.