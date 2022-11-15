10:29 (мск), источник: m24.ru
Минобороны РФ сообщило о начале отправки срочников к местам прохождения службы
В России началась отправка осенних призывиков-срочников к местам прохождения службы, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
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В военном ведомстве уточнили, что большая часть солдат будет отправлена в учебные центры на 4−5 месяцев для обучения по специальности.
«На призывном пункте каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом зимней формы одежды и получает армейский несессер», — говорится в сообщении.
Отмечается, что порядка 150 срочников из Свердловской области были отправлены на Дальний Восток. С Сахалина солдат направили в мотострелковое соединение армейского корпуса Восточного военного округа. 30 военных из Мурманской области прибыли в одну из частей Западного военного округа.
Примерно 80 срочников из Башкирии, по данным Министерства обороны, пройдут службу в Подмосковье, а около 50 севастопольцев будут служить в Московской, Ростовской и Тамбовской областях.
Осенний призыв продлится до 31 декабря. Число призывников в этом году станет меньше, чем в прошлом году. Тогда на срочную службу призывали 127,5 тысячи россиян. Этой же осенью призыву будут подлежать 120 тысяч человек.
Как до этого сообщал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, призывников, проходящих срочную службу, не будут отправлять для участия в спецоперации.
До этого с таким же заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, призывники, завершившие срочную службу в армии, вернутся домой.