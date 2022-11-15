Минобороны пообещало по 300 тыс. руб. за сбитые военные самолеты

Призванным в рамках частичной мобилизации пообещали денежное поощрение за уничтожение и захват техники украинских сил, сообщил телеканал «Звезда» и опубликовал памятку, где указано, какие выплаты и за что полагаются военнослужащим.
В перечне, в частности, перечислены суммы поощрений за уничтожение украинской техники:
Выплаты также «возможны» отдельным, наиболее отличившимся военным за уничтожение украинского личного состава или решения других задач, передает телеканал, указывая, что такое денежное поощрение в этом случае может составить до 100 тыс. руб.
«Звезда» также опубликовала видео с командиром мотострелкового отделения с позывным «Богдан», который, комментируя выплаты, сказал, что это «дает мотивацию», а «социальные выплаты — это, наверное, самое главное».
РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.
В середине октября президент России Владимир Путин поручил установить призванным в рамках мобилизации ежемесячное довольствие и отдельные выплаты, «исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц».
В Минобороны позже пояснили, что денежное довольствие, минимальный размер которого составляет 195 тыс. руб., складывается из ежемесячной соцвыплаты (158 тыс. руб.) и окладов по воинской должности, званию и выслуги лет (минимум 37 тыс. руб.). Таким образом, мотострелок, например, будет получать минимально 195 тыс. руб., командир взвода — 225 тыс. руб., а командир батальона — 243 тыс. руб.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Спустя семь месяцев, 21 сентября, президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
В конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил на встрече с президентом о ее завершении.