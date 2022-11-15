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13:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров назвал нереалистичными выдвинутые Зеленским требования для начала переговоров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Однако Киев выдвинул нереалистичные и неадекватные условия. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что перемирие между странами на манер минских соглашений невозможно и выдвинул десять требований для начала переговоров о мирном договоре. Среди них полный вывод войск за пределы границ 1991 года.

Источник: РИА "Новости"

«Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского. РФ не отказывается от переговоров с Украиной, при этом требования Киева неадекватны», — сказал министр на саммите G20.

При этом Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине. Также он рассказал что провел на G20 короткие беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которым заявил, что Украина срывает переговорный процесс с Россией.

«Страны третьего мира призывают к мирному урегулированию, скорейшему достижению договоренностей. Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая в том числе законодательно запретила вести переговоры с Российской Федерацией… Поэтому вопрос этот не к нам, как я и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем», — добавил он.

В ходе выступления на саммите G20 Зеленский заявил, о невозможности соглашений «Минск-3», поскольку Киев считает, что Москва их нарушит. В Кремле заявили, что слова украинского президента только подтверждают нежелание Украины участвовать в мирных переговорах.

30 сентября Владимир Зеленский объявил об отказе украинской стороны от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — пояснил тогда Зеленский.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта.

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