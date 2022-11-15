В Кремле назвали попыткой грабежа резолюцию ООН о репарациях Украине

«Естественно, организаторы этого процесса пытаются совершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так к нему и будем относиться», — сказал представитель Кремля.
На вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении разрушенного, Песков ответил: «На территории России уже развернута широкомасштабная работа».
На утоняющий вопрос: «А за пределами России?», Песков ответил: «Нет, об этом речи не идет».
«Безусловно, Россия будет делать все, что возможно. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и т. д., конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий», — пояснил пресс-секретарь.
При голосовании на ГА ООН Армения, Сербия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия воздержались. Песков отметил, что это суверенные государства и они принимают решения исходя из своих интересов. «Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — заверил он.