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Спецоперация на Украине
13:24 (мск), источник: РБК

В Кремле назвали попыткой грабежа резолюцию ООН о репарациях Украине

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России», не является юридически обязывающей, а ее организаторы пытаются «совершить грабеж», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Естественно, организаторы этого процесса пытаются совершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так к нему и будем относиться», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении разрушенного, Песков ответил: «На территории России уже развернута широкомасштабная работа».

На утоняющий вопрос: «А за пределами России?», Песков ответил: «Нет, об этом речи не идет».

Песков также отметил, что Россия будет противодействовать попыткам конфискации ЗВР.

«Безусловно, Россия будет делать все, что возможно. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и т. д., конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий», — пояснил пресс-секретарь.

При голосовании на ГА ООН Армения, Сербия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия воздержались. Песков отметил, что это суверенные государства и они принимают решения исходя из своих интересов. «Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам», — заверил он.

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