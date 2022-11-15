Рейдерский захват резервов России и отсутствие стола переговоров. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин проведет заседание российского организационного комитета «Победа» в режиме видеоконференции. Будут подняты вопросы о присвоении почетных званий — «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести», — затронута тема исторической памяти. Выступит президент РАН Геннадий Красников. Все это будет транслироваться в прямом эфире.
Остальные мероприятия пройдут в непубличном формате.
«Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших ЗВР (золотовалютных резервов — прим. ТАСС), которые были совершенно незаконным образом заблокированы. [Принятие резолюции -] формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций. Решение не является юридически обязывающим — так и будем к этому относиться».
«Безусловно, Россия будет делать все, что возможно, хотя на фоне абсолютного попрания даже в последние полгода всех основ частной собственности, международного права, конечно, превалируют такие, рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий».
Проголосовавшие не в пользу РФ дружественные страны — «это суверенные государства, мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам».
«У нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны. Именно они определяют форматы и осуществляют контакты».
Изложенные президентом Украины «10 пунктов» для заключения мира «видели, безусловно».
Так что Москва будет добиваться своих целей в рамках специальной военной операции.
«Пока не наблюдаем стола переговоров», чтобы за него вернуться.
Херсон остается столицей области, «каких-либо иных решений не принималось».
«Россия представлена на достойном уровне» — министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел, Россия присутствует на должном уровне».
«Министр оперативно реагирует на эту критику (в отношении президента РФ — прим. ТАСС), наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой». «Внешняя политика в нашей стране определяется президентом и реализуется министром иностранных дел».
«По содержанию переговоров нам нечего сказать».