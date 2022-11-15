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13:46 (мск), источник: ТАСС

Рейдерский захват резервов России и отсутствие стола переговоров. Темы брифинга Пескова

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН и реакция Россия на нее, перспективы переговоров с Киевом, а также статус Херсона и международные контакты стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Президент Владимир Путин проведет заседание российского организационного комитета «Победа» в режиме видеоконференции. Будут подняты вопросы о присвоении почетных званий — «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести», — затронута тема исторической памяти. Выступит президент РАН Геннадий Красников. Все это будет транслироваться в прямом эфире.

Остальные мероприятия пройдут в непубличном формате.

О резолюции ГА ООН

«Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших ЗВР (золотовалютных резервов — прим. ТАСС), которые были совершенно незаконным образом заблокированы. [Принятие резолюции -] формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций. Решение не является юридически обязывающим — так и будем к этому относиться».

На территории Российской Федерации уже развернуты широкомасштабные работы’по восстановлению поврежденных во время боевых действий объектов. Восстановление за счет Москвы чего-либо за пределами РФ — «об этом речи не идет».

«Безусловно, Россия будет делать все, что возможно, хотя на фоне абсолютного попрания даже в последние полгода всех основ частной собственности, международного права, конечно, превалируют такие, рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий».

Проголосовавшие не в пользу РФ дружественные страны — «это суверенные государства, мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам».

О предложениях Зеленского

«У нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны. Именно они определяют форматы и осуществляют контакты».

Изложенные президентом Украины «10 пунктов» для заключения мира «видели, безусловно».

Мы констатируем главное: что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не готова вести переговоры.

Так что Москва будет добиваться своих целей в рамках специальной военной операции.

«Пока не наблюдаем стола переговоров», чтобы за него вернуться.

О статусе Херсона

Херсон остается столицей области, «каких-либо иных решений не принималось».

О саммите G20

«Россия представлена на достойном уровне» — министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел, Россия присутствует на должном уровне».

«Министр оперативно реагирует на эту критику (в отношении президента РФ — прим. ТАСС), наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой». «Внешняя политика в нашей стране определяется президентом и реализуется министром иностранных дел».

О переговорах США и РФ в Анкаре

«По содержанию переговоров нам нечего сказать».

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