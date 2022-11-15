Патрушев выразил уверенность в достижении задач спецоперации

«Несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены», — подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).
Он указал на вынужденность спецоперации из-за того, что Россия в свое время не получила гарантии безопасности. Также, отметил Патрушев, Киев под давлением Запада игнорировал Минские соглашения. По его словам, возникла «реальная угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия».
До этого Патрушев неоднократно утверждал, что задачи СВО будут достигнуты вопреки санкциям и поставкам западного оружия Киеву. В предыдущий раз он сделал такое заявление 12 сентября. Тогда Патрушев указал на желание США и «их вассалов» затянуть конфликт на Украине, упомянув наращивание Западом объемов поставок вооружения.
Ранее сегодня пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев «не может и не хочет» возобновлять переговоры с Москвой. В связи с этим Россия будет продолжать проведение спецоперации на Украине для достижения поставленных целей.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.