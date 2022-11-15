От переговоров отказывается Украина, а не Россия. Что сказал Лавров на G20

РФ также не реагирует на слухи, что США готовят какие-то переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Москва хочет видеть конкретные свидетельства заинтересованности Вашингтона и Брюсселя в том, чтобы объяснить президенту Владимиру Зеленскому, что продолжение конфликта не в интересах украинского народа и его самого. О том, что спрашивать про переговоры нужно не Россию, а Украину, Лавров также заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону во время короткой встречи.
ТАСС собрал основные заявления Лаврова.
Россия не отказывается от переговоров с Украиной, что многократно подтверждала. «Если кто и отказывается, то это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться».
«Насчет сообщения о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят, эти слухи постоянно всплывают и также с таким же успехом потом исчезают. Мы на это уже не реагируем».
Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что «Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого».
Москва фиксирует различные сообщения со ссылкой на анонимные источники, в том числе слухи, что «американская администрация говорит Зеленскому быть посговорчивее».
Потом тут же уточняется, что это не для того, чтобы действительно он вел себя конструктивно, а для того, чтобы снять возражения с той части западного мира, которая начинает сомневаться в необходимости поставлять дополнительные вооружения.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати «было в записи, длилось 20 минут, хотя каждому участнику давали примерно три минуты с тем, чтобы все успели высказаться».
«Из его выступления я вынес только один вывод: что он никаких западных советов пока не слушает». Выступление было русофобским и агрессивным. «Лучше всего содержание его речи и состояние этого человека характеризует его фраза, не очень к месту ввернутая, но произнесенная. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами».
США и их союзники на саммите G20 обвинили РФ в «неспровоцированной агрессии» против Украины. Чем больше страны Запада говорят «неспровоцированная агрессия», тем больше все понимают, что «агрессия как раз спровоцирована ими же».
ЕС и НАТО уже давно являются гибридными участниками конфликта на Украине, например поставляя оружие и предоставляя разведданные.
Некоторые европейские лидеры «говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию», а ЕС решает запустить тренировочную миссию по обучению украинских военнослужащих:
Какое-то политическое раздвоение личности или, как сказал президент [России Владимир] Путин, специфически нетрадиционная форма международных отношений. Но мы к этому привыкаем, всякое происходит.
У России есть возможности обеспечивать стабильность мировых рынков зерна и удобрений, но препятствия для экспорта остаются.
Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал об обещаниях ЕС и США на бумаге, что все обязательства по снятию ограничений в отношении вывоза российских зерна и продовольствия будут выполняться. «Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты. Но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике». При этом Гутерриш «клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос».
Россия надеется, что обещания будут исполняться. Однако по истечении пяти месяцев с момента заключения зерновой сделки российская ее часть пока практических результатов не дала.
Но надо отдать должное секретариату ООН и лично генеральному секретарю — они стараются как могут.
Страны Запада и Турция понимают, что необходимо удерживать Киев от использования гуманитарного коридора для вывоза зерна в военных целях.
Лавров провел краткие встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Макрон подтвердил готовность к новым контактам с президентом РФ Владимиром Путиным «с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился». «Но я напомнил о том, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации».
Также Лавров сказал Макрону и Шольцу, что вопрос о переговорах с Украиной нужно задавать не Москве, а Киеву.
Работа над итоговой декларацией саммита G20 практически завершена. «Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей “двадцатки”, включая нас самих».
Проект итоговой декларации саммита «двадцатки» содержит оценки как России, так и Запада по украинскому кризису. «Запад добавил фразу, что “многие делегации осудили Россию”, мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения, мы считаем, что этого вполне достаточно».