Миссия ЕС для армии Украины начала работу

«Сегодня Совет ЕС запускает работу миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Украина — прим. ТАСС). Командующим миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан», — отмечается в заявлении совета.
В документе подчеркивается, что ЕС выделил €16 млн «для поддержки наращивания потенциала Вооруженных сил Украины» с помощью тренировочной миссии. «Миссия будет действовать в течение 24 месяцев и дополнит последующие взносы ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира, которые сейчас составляют более €3,1 млрд», — говорится в нем.
Решение о создании военной тренировочной миссии ЕС для Украины под названием EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine) было принято месяц назад — 17 октября.
Согласно сообщению внешнеполитической службы ЕС, миссия обеспечит «индивидуальную, коллективную и специальную подготовку для Вооруженных сил Украины и отрядов территориальной обороны». Она также обеспечит координацию усилий отдельных государств ЕС, которые будут заниматься тренировкой украинских военных для ведения боевых действий против России, в двустороннем порядке.