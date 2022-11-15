Госдума приняла закон о пособии для беременных и семей с детьми

Изначально депутаты планировали рассмотреть документ во втором чтении. Но на пленарном заседании было принято решение проголосовать за законопроект и в третьем, заключительном чтении.
Документ внес в Думу кабмин 28 сентября. Согласно инициативе пособие будет выплачиваться нуждающимся беременным и семьям с детьми. При этом предусматривается применение комплексной оценки нуждаемости граждан в пособии, включающей оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала.
Во втором чтении депутаты поддержали ряд поправок. В частности, отказались от отдельного законопроекта об универсальном пособии и поместили его нормы в действующий с 1995 года федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Как отмечают в правительстве, благодаря введению пособия с 1 января следующего года в России будет выстроена единая и комплексная адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей.
Кроме того, предусматривается, что информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). «При этом реализация положений законопроекта не предполагает расширение перечня основной информации, содержащейся в ЕГИССО, не потребует дополнительной доработки ЕГИССО и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований», — отмечается в пояснительной записке.