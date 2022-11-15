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Спецоперация на Украине
15:55 (мск), источник: Ведомости

Шольц заявил, что Россию не удалось изолировать на саммите G20

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 на Бали, передает агентство DPA.

Источник: Reuters

«Разумеется, по этому вопросу [Украины] существуют и другие мнения. Но они не в счет», — отметил Шольц. Как отмечает агентство, в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» спецоперацию России на Украине.

Сам канцлер подчеркнул, что считает важным продолжать контакты с российским президентом Владимиром Путиным. «Перед началом военных действий я долго с ним говорил в Москве, после этого я с определенными перерывами говорил с ним по телефону, и я продолжу это делать», — подчеркнул Шольц.

Он также напомнил, что «не может быть диктованного мира» со стороны России, и вновь призвал Москву вывести свои войска с территории Украины.

Саммит G20 на Бали проходит с 15 по 16 ноября. В этот раз российскую делегацию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент США Джо Байден еще в марте предложил вычеркнуть Россию из G20.

Кроме того, представители западных стран неоднократно отрицали планы проводить встречи с российской делегацией, а также обещали раскритиковать Москву на мероприятии. Газета The Telegraph 12 ноября узнала о планах ЕС и Великобритании изолировать делегацию из России на мероприятии.

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