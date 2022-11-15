20:01 (мск), источник: Коммерсантъ
FT сообщила о готовности США пойти на уступку России для продления зерновой сделки
ООН ведет переговоры о продлении срока зерновой сделки, заключенной в Стамбуле в июле. Россия в рамках этих обсуждений потребовала от США и ЕС отменить санкции, которые лишили Россельхозбанк (РСХБ) доступа к системе финансовых сообщений SWIFT, сообщили источники британской газеты Financial Times (FT). По их данным, США, вероятно, помогут обеспечить РСХБ корреспондентские отношения в американских банках вместо доступа к SWIFT.