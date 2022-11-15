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20:01 (мск), источник: Коммерсантъ

FT сообщила о готовности США пойти на уступку России для продления зерновой сделки

ООН ведет переговоры о продлении срока зерновой сделки, заключенной в Стамбуле в июле. Россия в рамках этих обсуждений потребовала от США и ЕС отменить санкции, которые лишили Россельхозбанк (РСХБ) доступа к системе финансовых сообщений SWIFT, сообщили источники британской газеты Financial Times (FT). По их данным, США, вероятно, помогут обеспечить РСХБ корреспондентские отношения в американских банках вместо доступа к SWIFT.

Источник: Reuters

В обмен на продление сделки Россия также сможет использовать трубопровод, по которому аммиак транспортируется через контролируемую Украиной территорию до порта близ Одессы, сообщает FT. Использование трубопровода может принести Москве дополнительно $2,4 млрд экспортной выручки, отмечает издание.

«Дискуссии о продолжении Черноморской зерновой инициативы со всеми сторонами продолжаются на различных уровнях. На данном этапе нам не о чем объявлять», — прокомментировала представитель ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Россия, скорее всего, согласится продлить зерновую сделку после истечения срока ее действия 19 ноября.

Мария Федотова

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